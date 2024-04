Digitale Souveränität Welche Chancen haben deutsche Cloudanbieter gegen Amazon, Microsoft & Co.?

Für Weiß hat der Großauftrag mit der Bundesverwaltung zudem Signalwirkung in Richtung Politik: „AWS wurde unter anderem deswegen so groß, weil sie von Beginn an große Aufträge der US-Regierung erhalten haben“, sagt der Ionos-Chef. „Ich kann nicht verstehen, warum wir uns hier in Deutschland noch so schwer damit tun, die heimische Wirtschaft zu unterstützen und wir stattdessen teilweise hochsensible Daten lieber in die Cloud in den USA auslagern.“ Daher sollten seiner Meinung nach vor allem öffentliche Einrichtungen stärker souveräne europäische Lösungen nachfragen.