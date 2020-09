Digitale Transformation Der Staat pumpt Milliarden in Digitalisierung - und bremst damit Cloud Computing aus

In den vergangenen Jahren hat sich der Zugang von Unternehmen zu digitalen Technologien allerdings grundlegend gewandelt. So hat sich der Anteil der Unternehmen, die kostenpflichtige Cloud-Computing-Dienste einsetzen, in den Jahren 2014 bis 2018 in Deutschland von 11 Prozent auf 22 Prozent verdoppelt. Damit hinken die deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich aber immer noch hinterher.



Ein Grund dafür, das zeigt jetzt eine aktuelle Studie, könnten ausgerechnet staatliche Förderprogramme zur Beschleunigung der Digitalisierung sein. Denn die enthalten offenbar massive Fehlanreize bei den Investitionen. „Es besteht die Gefahr, dass der Staat unbeabsichtigt die Verbreitung von Cloud Computing verlangsamt – mit weiteren negativen Folgen für die Verbreitung von anderen datengetriebenen Technologien, die von Cloud Computing abhängen, wie beispielsweise Big-Data-Anwendungen“, sagt Steffen Viete, Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich „Digitale Ökonomie“ und Mitarbeiter im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.