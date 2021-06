Digitale Transformation Deutsche Bank baut eine Cloud mit Oracle

Im Gegensatz zu einer öffentlichen Cloud laufen Rechenoperationen in einer privaten Cloud nicht über das Internet, sondern ausschließlich auf unternehmensintern betriebenen Servern der Deutschen Bank. „Dabei erfüllen wir alle Anforderungen an den Speicherort der Daten, etwa die europäische Datenschutz-Grundverordnung“, sagt Leukert. In diesem System werden künftig diverse wichtige Banksysteme laufen, etwa der Wertpapierhandel, die Zahlungsabwicklung oder die Risiko- und Kapitalplanung