Digitaler Impfpass: CovPass wird fünfmal so teuer wie geplant

Gesundheitsminister Jens Spahn muss für den digitalen Impfnachweis CovPass und die damit verbundenen Clouddienste knapp 15,4 Millionen Euro zahlen. Das ist mehr als fünfmal so viel, wie bei der Auftragsvergabe an die Unternehmen IBM, Bechtle, Ubirch und GovDigital im vergangenen März angekündigt, berichtet die WirtschaftsWoche in der aktuellen Ausgabe unter Bezug auf Dokumente der europäischen Ausschreibungsplattform TED. Das ursprüngliche geplante Investitionsvolumen lag bei rund 2,7 Millionen Euro.