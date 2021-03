Digitaler Impfpass „Die Resonanz hat mich echt umgehauen“

Wie groß ist der Aufwand, den Nachweis auszustellen?

Das sind ein paar Minuten, die es im Impfzentrum zusätzlich braucht, wenn die Menschen die Karte haben wollen. Dann machen wir ein Digitalfoto, erfassen die Daten an einem Laptop, der an unsere IT angeschlossen ist. In der Software wird der Kryptoschlüssel erstellt und ein Prüfcode, der zum Datensatz passt, mit der Blockchain verknüpft. Persönliche Daten werden da übrigens nicht gespeichert. Und am Ende wird alles auf die Karte gedruckt. Das passiert in der Zeit, in der die Menschen eh nach der Impfung noch zur Kontrolle auf Impfreaktionen warten müssen.