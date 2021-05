Digitaler Impfpass „Wie die Jagd auf ein bewegliches Ziel“

So konkret die Planungen bei der Ausstellung neuer Impfnachweise bei der Erst- oder Zweitimpfung sind, so vergleichsweise vage sind sie bei der Frage, wie all jene Menschen, die bis zum Start der CovPass-App bereits zweimal geimpft wurden, ihren digitalen Nachweis noch nachträglich erhalten können. Mitte Mai war laut dem Robert-Koch-Institut gut ein Drittel (36,5 Prozent) der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal, knapp elf Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.