Digitaler Impfpass „Wie die Jagd auf ein bewegliches Ziel“

Die entsprechenden Nachweise im digitalen Zertifikat sollen seinen Nutzern quarantänefreie Privat- oder Geschäftsreisen in der EU ermöglichen, aber auch Einkaufsbummel ohne vorherige Schnelltests oder Besuche in Restaurants oder Museen. Weil all das künftig nicht allein Geimpften, sondern auch Gesundeten oder Getesteten erlaubt sein soll, heißt der Nachweis nun nicht mehr bloß „Impfpass“, sondern – umfassender – „CovPass“. Das bestätigten in der vergangenen Woche hochrangige Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) in Berlin.



Das Mehr an Funktionen bereitet den Verantwortlichen allerdings auch Kopfzerbrechen. So waren die Erfassung von Testergebnissen sowie einer ausgeheilten Covid-Erkrankung im ursprünglichen Entwicklungsauftrag des BMG für den digitalen Impfnachweis gar nicht enthalten. Den Auftrag hatte das Ministerium Anfang März an ein Konsortium aus dem IT-Konzern IBM, dem Datensicherheitsspezialisten Ubirch, der Digitalgenossenschaft GovDigital sowie dem IT-Dienstleister Bechtle vergeben. Grundlage war ein Beschluss der EU-Regierungschefs von Ende Januar, europaweit digital lesbare Impfdokumente einzuführen.