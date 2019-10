Digitaler Volltreffer Das sind die Gewinner des Digital Champions Awards

Wie sehr das die Arbeit erleichtert, zeigte sich etwa vor Kurzem, als sich an einem Spieltag ein Papierkorb in einer Toilette entzündete. Die Feuerwehr hatte den kleinen Brand rasch unter Kontrolle, über die App konnte der Veranstaltungsleiter die Informationen direkt an alle Unterstützer weitergeben – ohne dass ständig besorgte Helfern anriefen und um Anweisungen baten. „Information, Kommunikation und verantwortungsvolles Handeln sind in der Organisation unserer Spiele entscheidend“, sagt Simon Pallmann, Direktor für das operative Geschäft bei dem Bundesligisten. Die Mitarbeiter sehen dabei nur die Nachrichten und Checklisten, die für ihre Aufgaben wichtig sind. So erfährt der Imbissmitarbeiter etwa nicht, wenn ein Stargast mit besonderem Schutz in die Stadiongarage einfährt – und die App der Sicherheitsleute bleibt stumm, wenn mal die Ketchupnachfuhr stockt. Für die meisten gewohnten Abläufe sind dabei Checklisten in der App hinterlegt. Tragen die VIP-Betreuer ihr Namensschild? Sind die Treppenräume und Gänge frei, bevor die Gäste das Stadion betreten? Das Programm steigert so die Übersicht. Und erleichtert gleichzeitig die Dokumentation. Entdeckt etwa ein Unterstützer irgendwo im Stadion einen Schaden, kann er ein Foto davon über die App direkt an die zuständigen Techniker senden.