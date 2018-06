Streit um Facebook-Konto der toten Tochter

Der Tod einer 15-Jährigen in einem U-Bahnhof in Berlin lässt die Eltern mit quälenden Fragen zurück. Was ist damals passiert? Antworten versprechen sie sich vom Facebook-Konto des Mädchens. Aber der Konzern verweigert ihnen seit Jahren den Zugang - aus Datenschutz-Gründen. Nun hoffen sie auf die obersten Zivilrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Urteil soll am 12. Juli verkündet werden. Die Verhandlung am Donnerstag lässt grundsätzliche Klarstellungen zum digitalen Erbe erwarten. (Az. III ZR 183/17)