In mehreren Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer des Giga-Gipfels damit, was das Wertvollste ist, das Technologie ermöglichen könnte und wie sich das in ihrem Fachbereich konkret umsetzen ließe. Auf dem Bild von links: Magdalena Rogl, Bereichsleiterin Social Media-Communications bei Microsoft Deutschland und Jeanne Kindermann, Social Brand Manager bei L'Oréal Deutschland.

Bild: Sebastian Muth