Digitalisierung KI ist Motor der Digitalisierung, wir dürfen ihn nicht abwürgen

KI zu regulieren, ist ohne Frage notwendig. Aber die Debatte um die Ethik der KI und eine entsprechende Regulierung hat sich in Deutschland und Europa verselbständigt. Zahlreiche Gremien und Einrichtungen beschäftigen sich umfassend mit der Ethik der KI. Gerade erst hat die KI-Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages ihre Ergebnisse vorgelegt, auch der KI-Ausschuss des Europäischen Parlaments debattierte in diesen Tagen wieder über die Anwendung. Doch was stets dominiert, sind die ethischen Fragen – statt sich darauf zu fokussieren, wie der Einsatz von KI in Europa besser gefördert werden kann.