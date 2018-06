Digitalisierung Merkel für deutsche Offensive für E-Auto-Batterien und technologischen Fortschritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine breite Offensive Europas für neue Technologien ausgesprochen. So will sie den Standort Deutschland in Digitalisierungsfragen stärken. Sie arbeite insbesondere mit einigen anderen Mitgliedsstaaten daran, die europäischen Autohersteller zu einer Allianz für Batteriefertigung zu überreden. „Wir müssen eine strategische Entscheidung bei den Batteriezellen treffen. Solche Schlüsselindustrien dürfen wir nicht aufgeben“, sagte die Bundeskanzlerin am Abend auf einer Veranstaltung der Digital-Plattform „ada“ in Berlin. Die Kanzlerin forderte von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, wieder mutiger auf Veränderungen zu reagieren. „Das disruptive Denken muss wieder gestärkt werden in Europa“.