Digitalisierung: Spanische Lektionen für Deutschland

In Deutschland, wo es liberaler zugeht, erledigte dagegen nur jeder Zehnte laut einer aktuellen Ipsos-Studie in den vergangenen zwölf Monaten Behördengänge über das Internet. Jeder Zweite löste Verwaltungsanliegen immer noch am liebsten persönlich. Im Kontrast dazu ist in Spanien auch schon die digitale zentralisierte Patientenakte in fast allen der 17 autonomen Regionen Realität, was bei der Diagnose und Vorsorge von Krankheiten enorm hilft und im Gesundheitswesen Kosten spart. Der Patient erkennt schnell den eigenen Nutzen und zieht mit. Beim öffentlichen Verkehr in Madrid wurde auf diese Weise zum Beispiel in einem halben Jahr das Papier-Ticket bei Bahn, Bus und Metro komplett abgeschafft, alles läuft nur noch über eine Plastikkarte mir Speicherchip. Nach anfänglichem Motzen sahen die Bürger schnell ein, dass der neue Weg der bessere ist.