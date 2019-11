Digitalisierung Deutschland fehlen die richtigen Lernprozesse

Ein Zusammenhang zwischen technologischem Verständnis und der Akzeptanz der Digitalisierung zeigt sich auch im Technik-Radar: „Wie aufgeschlossen Menschen für Veränderungen im Zuge der Digitalisierung sind, hängt auch davon ab, ob man sich selbst in der Lage sieht, die Risiken im Umgang mit der Digitalisierung kompetent bewältigen zu können“, schreiben die Verfasser der Studie. So haben beispielsweise Dänen, Schweden und Niederländer, die ihre digitale Kompetenz im europäischen Vergleich überdurchschnittlich gut bewerteten, auch positivere Erwartungen an die Digitalisierung. Die Deutschen liegen mit durchschnittlichem Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten auch hinsichtlich ihres Optimismus im europäischen Mittelfeld.