Donald Trump Meta hat von Orwell nichts gelernt

So weit, so nachvollziehbar. Und doch nicht mehr als der ziemlich verzweifelt wirkende Versuch des Netzgiganten, zu bemänteln, dass er seine in den Gemeinschaftsstandards definierten Verhaltensregeln dem kommerziellen Interesse des Konzerns unterordnen will. Denn wenn Trumps Rückkehr auf die Plattformen Facebook und Instagram irgendetwas belegt, dann nicht, dass der Konzern demokratische Prozesse stärken will.