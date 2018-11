Drohnenlieferungen In Island bringen Drohnen das Abendessen

Schon bevor die Kunden die Drohne in der Luft sehen, können sie per App den Weg der mit GPS ausgestatteten Drohnen live verfolgen. Am Abladepunkt angekommen, bleibt die Drohne in der Luft stehen und seilt die Lieferung aus einigen Metern Höhe ab. Der Kunde nimmt die Lieferung an, die Drohne fährt das Seil wieder ein und fliegt zurück. Die nötige Technik dafür liefert das israelische Drohnen-Start-up Flytrex. Das geht in Reykjavík schon seit August 2017 so und zeigt, wie minutenschnelle Drohnenlieferungen auch in urbanen Räumen funktionieren könnten.