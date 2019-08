E-Sport: Vom Gamer zum Millionär

Angefangen hat alles im Jahr 2000 in Köln, mit zehn Mitarbeitern. Heute operiert der Veranstalter weltweit mit über 550 Mitarbeitern. Reichert schaffte es, das kompetitive Gaming aus verstaubten Kellern in große Veranstaltungshallen wie die Kölner Lanxess Arena zu hieven. 2015 gab Turtle Entertainment 74 Prozent seiner Anteile für 78 Millionen Euro an den schwedischen Medienkonzern Modern Times Group ab. Reichert ist Geschäftsführer der „Electronic Sports League“ geblieben. Am Beispiel der ESL bildet sich das Wachstum der Branche ab. Im Jahr 2002 hatte der Veranstalter das erste Mal einen Messestand auf der Games Convention in Leipzig, dem Vorgänger der Gamescom. Der war nur wenige Quadratmeter groß, die Möbel musste Reichert damals selbst mitbringen. Wenn die Gaming-Branche heute in Köln zur Gamescom zusammenfindet, baut die ESL sich über mehrere Hallen verteilt auf. Circa 5000 Quadratmeter mit einer Live-Bühne, Gaming-Ständen und einer VIP-Area. Mercedes-Benz, eins der ESL-Partnerunternehmen, stellt am Messestand sein neustes Modell aus, 100 Prozent Elektro-Auto in strahlendem Weiß.