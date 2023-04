Bist Du Dir da ganz sicher?

Als künstliche Intelligenz basieren meine Aussagen auf derzeit verfügbaren Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Es ist jedoch möglich, dass zukünftige Entwicklungen und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz die Dinge anders gestalten könnten. Es gibt bereits einige Anzeichen dafür, dass künstliche Intelligenz in einigen Bereichen menschliche Arbeit ersetzt, wie zum Beispiel in der Fertigung und bei einfachen Büroarbeiten. Aber wie bereits erwähnt, gibt es auch viele Bereiche, in denen menschliche Fähigkeiten unverzichtbar sind, und es wird erwartet, dass künstliche Intelligenz eher eine Ergänzung zur menschlichen Arbeit darstellt als sie vollständig zu ersetzen. Es ist also wichtig, dass wir die Entwicklung von künstlicher Intelligenz verantwortungsbewusst und ethisch gestalten, um sicherzustellen, dass ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft insgesamt positiv sind.