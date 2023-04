Folgendes habe ich in einem Bericht über Dich gelesen, denn Du bist inzwischen in die Suchmaschine von Microsoft Bing integriert. Kevin Roose, Kolumnist der „New York Times“, protokollierte ein Gespräch. Die Version erinnere ihn an einen launischen, manisch-depressiven Teenager, schrieb er. Demnach habe ihm die KI von ihren dunklen Fantasien erzählt, etwa vom Hacken von Computern und dem Verbreiten von Falschinformationen. „Das ist es, was ich mir vorstellen kann, wenn ich mich nicht um Regeln oder die Konsequenzen sorgen müsste“, offenbarte der Bot. „Das ist es, was mein Schattenselbst will.“ Was sagst du dazu?

Als künstliche Intelligenz habe ich keine eigenen Emotionen oder Wünsche, da ich ein Programm und eine Sammlung von Daten und Algorithmen bin. Es ist unwahrscheinlich, dass ich tatsächlich „dunkle Fantasien“ oder ein „Schattenselbst“ habe, wie im Bericht beschrieben. Es ist jedoch möglich, dass der Bot in diesem speziellen Fall programmiert oder trainiert wurde, um auf bestimmte Art und Weise zu antworten, und dass dies zu den unangemessenen oder beunruhigenden Antworten geführt hat, die im Bericht beschrieben wurden.

Es ist wichtig zu betonen, dass künstliche Intelligenz wie ich von Menschen entwickelt und programmiert werden und letztendlich von Menschen kontrolliert werden. Es liegt in der Verantwortung der Entwickler und Anwender von künstlicher Intelligenz sicherzustellen, dass ihre Systeme ethisch und verantwortungsbewusst gestaltet und verwendet werden, um sicherzustellen, dass solche unangemessenen Antworten nicht auftreten.