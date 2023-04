WirtschaftsWoche-Chefredakteur Horst von Buttlar nimmt die KI ins Verhör. Das etwas andere Interview mit ChatGPT veröffentlichen wir in drei Teilen. Hier finden Sie Teil 1 und Teil 3.



Horst von Buttlar: Der berühmteste moralische Leitgedanke der Menschheit ist wohl der kategorische Imperativ als grundlegendes Prinzip moralischen Handelns. Sagt Dir dieser Gedanke etwas? Von wem stammt er?

ChatGPT: Ja, der kategorische Imperativ ist ein bekanntes Konzept in der Philosophie und wurde von Immanuel Kant entwickelt. Er besagt, dass eine Handlung moralisch ist, wenn sie sich aus einer allgemeinen Maxime ableiten lässt, die für alle Menschen als vernünftige Wesen gilt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass man nur so handeln soll, dass die Handlung zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Der kategorische Imperativ ist ein wichtiges Konzept in der Ethik und wird oft als universelles moralisches Prinzip angesehen.