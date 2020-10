Ein Viertel aller Beschäftigten soll gehen IBM will in Deutschland 2300 Stellen streichen

Bei IBM stehen große Veränderungen an, auch hierzulande: Der amerikanische IT-Konzern will nach Informationen von „Wirtschaftswoche“ und „Handelsblatt“ 2300 Stellen in Deutschland abbauen. Die Geschäftsführung plane zunächst ein Freiwilligenprogramm, schreibt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einem Newsletter. Sollte dieses bis Jahresende nicht erfolgreich sein, seien Kündigungen zu befürchten. Die Pläne betreffen fast ein Viertel der aktuell noch gut 10.000 IBM-Beschäftigten im Land.