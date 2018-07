Einsatz von KI in Fabriken „Bis zur unbemannten Fabrik ist es noch ein langer Weg“

Wie weit sind deutsche Unternehmen beim Einsatz von KI in Fabriken?

Deutschland ist leider noch nicht so weit vorne. Wir haben dazu 1100 Produktionsmanager befragt, das Ergebnis: Deutschland steht international nur im Mittelfeld. 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben angegeben, dass sie erste Ideen für KI-Anwendungen haben – in den USA sind es 10 Prozentpunkte mehr. Und China kommt unmittelbar dahinter. Bis 2030 will China allerdings die Weltführerschaft bei Künstlicher Intelligenz übernehmen. Dort wird massiv in die Technik investiert und Fragen von Datenschutz werden in China weniger problematisch betrachtet.