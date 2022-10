Elektronikbranche: Sinkende Nachfrage nach PCs und Smartphones macht Zulieferern zu schaffen

SK Hynix aus Südkorea, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips, warnte am Mittwoch vor einer „beispiellosen Verschlechterung“ der Nachfrage. Genauso wie der Bildschirm-Spezialist LG Display will der Konzern Investitionen kürzen, um Kosten zu senken und die Produktion an den Markt anzupassen. Auch der Software-Riese Microsoft klagte über das schwache Geschäft mit seiner PC-Betriebssoftware.