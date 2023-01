Elektronikhersteller: Samsung erleidet zweiten Gewinneinbruch in Folge

Dennoch legten die Aktien an der Börse Seoul 1,4 Prozent zu. „Anleger hoffen, dass Samsung ähnlich wie die Konkurrenten Hynix und Micron die Produktion drosselt“, sagte Analyst Eo Kyu-Jin von der Investmentbank DB Financial. „Dies würde der Speicherchip-Branche insgesamt helfen.“ Branchenkennern zufolge kündigt Samsung Produktionskürzungen nicht offiziell an, sondern drosselt sie beispielsweise durch eine verzögerte Erneuerung von Fertigungsanlagen.