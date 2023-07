Elektronikkonzern: Samsung kürzt Chip-Produktion weiter – Erholung der Nachfrage erwartet

Der Elektronikkonzern Samsung will wegen der anhaltend mauen Nachfrage nach Halbleitern seine Produktionskürzungen fortsetzen. Bei bestimmten Produkten werde man den Output weiter anpassen, etwa bei NAND-Speicherchips, sagte Jaejune Kim, Vizechef von Samsungs Halbleitersparte, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen.