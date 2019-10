„Elements of AI“ FDP: Deutsche sollen bei der KI von Finnland lernen

Um auch in Deutschland die Lust an der Rivalität zu entfachen, empfiehlt die FDP in ihrem Antrag einen „Wettbewerb zwischen Kommunen und Betrieben um die meisten Absolventen des Kurses“, angelehnt an die Aktion Stadtradeln, bei der sich Städte und Landkreise daran messen, wo in drei Wochen Menschen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad fahren. 2019 machten fast 1.130 Kommunen mit – und mehr als 400.000 Radfahrer.