Elon Musk gegen Apple Kommt jetzt das „Anti iPhone“ von Musk?

Nun wird es ganz offiziell feindselig. Denn Twitters neuer Eigentümer hat via Tweet erklärt, gegen Apple „in den Krieg zu ziehen“. Musk behauptet, dass Apple gedroht habe, den Vertrieb der Twitter-App über seinen App Store einzustellen. Wie es Apple schon mal für ein paar Monate bei Parler getan hatte, weil das konservative soziale Netzwerk laut Cook damals nicht in der Lage war, Apples Richtlinien durchzusetzen, Hass-Rede und Gewalt zu unterbinden. Auch Google hatte Parler zeitweise bei seinem App Store für Android-Geräte gesperrt. Würde eine solche Sperre geschehen und hätte er keine andere Chance, so kündigte Musk an, würde er sogar ein alternatives Telefon entwickeln.