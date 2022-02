Elon Musk Wer zum Hitler-Vergleich greift, hat sich in jeglicher Hinsicht diskreditiert

Und es ist dumm. Denn wer in einem Land nicht nur viele Autos verkaufen will, sondern mit seinem Unternehmen auch in den Branchenverband drängt, um den industriepolitischen Kurs mitzubestimmen, der sollte eine gewisse Sensibilität für die dort geltenden moralischen Standards mitbringen. Und zu denen zählt aufgrund der historischen Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, eben auch das Grundverständnis, diese Schuld nicht zu relativieren. Wer zum Hitlervergleich greift, hat sich in jeglicher Hinsicht diskreditiert.



