„Das Silicon Valley ist scheinheilig“

Wirtschaftswoche: Frau Chang, warum haben Sie dieses Buch geschrieben?

Emily Chang: Ich habe mich schon immer für das Thema Frauen in der Tech-Branche interessiert, einfach weil sie so unterrepräsentiert sind. Frauen nehmen nur 25 Prozent aller Arbeitsplätze in der Industrie ein, in den USA sind nur sieben Prozent aller Investoren weiblich und Gründerinnen bekommen nur zwei Prozent des gesamten Investorenkapitals. Wenn ich in meiner Sendung Bloomberg Technology, in der Persönlichkeiten wie Apple-Chef Tim Cook, Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Top-Managerin Sheryl Sandberg auftreten, versucht habe, über das Thema zu sprechen, haben viele nur rumgedruckst und erst geredet, nachdem die Kamera aus war. Also habe ich mich aufgemacht, um herauszufinden, warum Frauen aus jener Branche, die den größten Wohlstand in der Neuzeit akkumuliert hat, ausgeschlossen wurden. Und glauben Sie mir, ich bin dabei auf jede Menge Überraschungen gestoßen.