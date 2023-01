Entlassungen bei Microsoft & Co. Die Tech-Giganten haben einfach zu viele Leute eingestellt

Aus diesem Grund müsse auch Microsoft seine Kosten- und Personalstruktur an die neue wirtschaftliche Lage anpassen, „und das resultiert in einer Reduktion unser weltweiten Belegschaft um 10.000 Jobs bis zum Ende des dritten Quartals unseres Geschäftsjahres 2023", so Nadella weiter. Mit anderen Worten: Der Softwarekonzern aus Redmond will bereits bis Ende März rund fünf Prozent seiner gesamten Mitarbeiter freisetzen – und setzt dafür Kosten von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar an.