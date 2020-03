Entwicklungsprojekt Diese App weiß, wo Corona lauert

Der Brief an Peter Altmaier und Jens Spahn beginnt mit einem eindringlichen Appell. „Der momentane Shutdown belastet unsere Wirtschaft und bringt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen an den Rand dessen, was wir verkraften können“, mailte der App-Entwickler Mathias Reidel gestern Abend um 21.59 Uhr an die beiden zuständigen Bundesminister. „Wir müssen dringend einen Weg finden, schnell wieder Fahrt aufzunehmen.“ Dabei bietet der ehemalige Microsoft-Manager, der in den vergangenen Jahren als Business-Entwickler für diverse Startups tätig war, seine Hilfe mit einer unkonventionellen Idee an. Die dürfte Datenschützern allerdings einige Schweißperlen auf die Stirn treiben.