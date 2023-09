Erhebung: Wenig künstliche Intelligenz in deutschen Unternehmen

18 Prozent der Arbeitgeber nutzten demnach KI in mindestens einem Unternehmensbereich, 35 Prozent planten dies, zitiert die Zeitung „Welt am Sonntag“ in einem vorab veröffentlichten Artikel aus einer Erhebung des Personaldienstleisters Randstad und dem Münchner Ifo-Institut, die der Zeitung vorliegt. 606 Personalverantwortliche waren dem Bericht zufolge zwischen Juli und August dafür befragt worden.