Erneute Niederlage wegen Hass-Postings Wie viele Urteile gegen Meta braucht es noch, bis der Konzern reagiert?

Mit seinem jüngsten Spruch macht nun auch das OLG deutlich, dass es Facebook in der Pflicht sieht. Wer Inhalte verbreitet, so das Gericht, muss dafür Verantwortung übernehmen. Und ganz besonders absurd klingt die Argumentation, gar nicht mitzubekommen, was auf der eigenen Plattform los ist, für einen Technologiekonzern, dessen Social-Media-Plattform über Jahre unter anderem lange eine Funktion zur automatischen Gesichtserkennung besaß (die allerdings inzwischen deaktiviert ist), beziehungsweise Nutzerposts und Verhalten detailliert für Werbezwecke und Interessenauswertung analysiert.