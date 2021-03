Erweiterte Realität Mit der Zauberbrille zum Meisterkoch?

Voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte will Vodafone mit dem Handypartner Oppo und der Online-Rezepte-Plattform Kitchen Stories in den Vertrieb von Brille, Handy und App starten. Die ersten paar Rezepte mit Steffen Henssler gibt’s in der App ab Werk. Wer weitere nachkochen möchte, wird sie als In-App-Kauf erwerben können.



Im Fall des Probekochens beim Techniktest in Düsseldorf, war der Profikoch übrigens nicht nur virtuell, sondern auch live dabei und hat meinen Kaiserschmarrn persönlich probiert. Der sei, befand der Fachmann, „echt gut gelungen“. Was den Hobbykoch dann doch noch einen Tick zufriedener macht, als es Hensslers Avatar je schaffen wird.



