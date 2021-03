EU-Datenschutzbeauftragter warnt Der digitale Impfpass birgt das Versprechen auf Reisen – und die Gefahr des Datenmissbrauchs

Solch ein Chaos soll durch einheitliche Vorgaben für den Impfnachweis vermieden werden. Zudem ist in dem Entwurf vorgesehen, dass die europäischen Impfbelege auch mit ähnlichen Tools kompatibel sein sollen, die derzeit von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass der europäische Impfpass auch bei Reisen in außereuropäische Länder genutzt werden kann.



Genau hier setzt allerdings auch die Sorge von EU-Datenschützer Wiewiórowski an. Bisher sei „unklar, ob persönliche Daten in Regionen außerhalb der EU übertragen würden“, moniert er und fordert dazu Klarstellungen in der Vorlage der Kommission. Bisher ist noch völlig offen, wie eine Speicherung von persönlichen Angaben wie Name, Impftermin oder Serum etwa bei der Einreisekontrolle in andere Länder verhindert werden kann.