EU-Impfnachweis Ab wann der digitale Impfpass mehr Reisefreiheit bringt

Spätestens Ende Juni sollen sie in allen Mitgliedsländern verfügbar sein, also rechtzeitig vor Beginn der Sommerurlaubssaison. Das ist das Ziel der EU-Kommission. Eine Verordnung regelt, was genau in den Zertifikaten gespeichert wird und welche Rechte die Reisenden haben werden, die damit unterwegs sind. Die abschließenden Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament und dem Ministerrat, der die Regierungen der Mitgliedsstaaten in Brüssel vertritt, beginnen Anfang Mai. Vertreter der verschiedenen EU-Institutionen sind zuversichtlich, dass die Abstimmungen bis spätestens Mitte Juni abgeschlossen und die Zertifikate dann in allen Mitgliedsländern verpflichtend eingeführt werden.