EU-Impfnachweis Ab wann der digitale Impfpass mehr Reisefreiheit bringt

Für den Aufbau der länderübergreifenden Green-Certificate-Plattform hat die EU hat rund 45 Millionen Euro bereitgestellt. Rund 15 Millionen davon fließen in die technische Entwicklung der einzelnen Module. Der Großteil des Geldes geht an die 27 Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft: Pro Land stellt die EU eine Million Euro für die Entwicklung nationaler Module und deren Anbindung an die EU-Plattform bereit. Der Rest fließt unter anderem in den Betrieb der Plattform.