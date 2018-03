EuGh erlaubt Speicherung von IP-Adressen mit Einschränkungen

Deezer

Eigentlich sollen Unternehmen nur Daten erheben, die sie brauchen. Doch sie haben – so wie Deezer – oft weitergehende Interessen: Der Musikstreaming-Dienst räumt sich in den Richtlinien nämlich die Rechte ein, Daten seiner Kunden an Geschäftspartner zu verkaufen. Außerdem will er laut Stiftung Warentest Kundeninformationen auch in Länder außerhalb der EU übermitteln dürfen.

Bild: dpa