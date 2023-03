Bereits im Dezember war es Hackern beispielsweise gelungen, ChatGPT so zu manipulieren, dass der Chatbot trotz bestehenden Themenfilters Hinweise zur Herstellung von Molotowcocktails oder einer Bombe gab. „Die dargestellten Anwendungsfälle geben nur einen kleinen Einblick in das, was mit ChatGPT heute schon möglich sind, aber sie lassen erahnen, was in naher Zukunft noch auf uns zukommen könnte – egal ob bei Terrorismus, Propaganda, Betrug oder der Programmierung von Schadcode mithilfe von KI“, warnen die Europol-Experten.