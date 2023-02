Exklusives Ranking Das sind besten Apps im Land

Insgesamt sehr beliebt sind Banking-Apps. Das ist einerseits nicht verwunderlich, sind sie doch ein Standardprodukt, an dem Nutzer eigentlich nicht mehr vorbeikommen, wenn sie am Wirtschaftsleben teilnehmen wollen. Dennoch ist es auffällig, dass die Apps aus diesem Bereich insgesamt sehr hohe Werte verzeichnen, der Viertplatzierte Commerzbank verzeichnet hier einen Gesamtscore wie in anderen Kategorien die Sieger, was vor allem auf die hohen Werte in der Kategorie Alltagsnutzen zurückgeht. Aber auch hier gibt es einen sehr deutlichen Sieger: den Zahlungsdienstleister PayPal, dessen App insgesamt die begehrteste App im Land ist.