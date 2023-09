Exploration Company: Deutscher SpaceX-Herausforderer liefert Frachtkapsel für neue Raumstation

Daneben arbeitet Axiom Space im Auftrag der Nasa und in Zusammenarbeit mit der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos an Plänen für einen Nachfolger für die betagte ISS, die 2030 ausgemustert werden soll. Airbus und Voyager Space arbeiten an einer konkurrierenden Version, genannt „Starlab“.