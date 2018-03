Facebook-Datenaffäre: Macht Platz für die Ethiker

Sind die Unternehmen im Valley wirklich so weitsichtig, wie sie sich gerne geben, so werden sie, um solche Fragen in Zukunft zu beantworten, nun den Fuzzies den Weg frei räumen. Ethikexperten, Sozialwissenschaftler, ältere Mitarbeiter, die über die Lebenserfahrung verfügen, die den jungen Gründern fehlt, müssen jetzt in die Produktentwicklerteams fest eingebunden werden. Auch das ist ein offenes Geheimnis des Valley: Neben Frauen und Minderheiten diskriminiert es wie kaum eine zweite Branche ältere Menschen. Nur vielfältige Teams aber können solch ein weltumspannendes Phänomen, zu dem sich Facebook in nur einem Jahrzehnt entwickelte, in allen seinen Facetten ansatzweise abschätzen.