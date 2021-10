Facebook-Konzern Meta ist nur ein Ablenkungsmanöver

Wie sein Antlitz genau aussieht, „weiß ich auch noch nicht genau“, gibt Zuckerberg freimütig zu. Auch dass Hard- und Software noch nicht noch nicht ausgereift sind. Vieles müsse erst noch über die nächsten fünf bis zehn Jahre erfunden oder grundlegend verbessert werden. Am Donnerstag präsentierte der Meta-Chef ein Amalgam aus dem, was er schon in den vergangenen Jahren auf seinen Konferenzen zeigte. Eine virtuelle Welt mit Avataren, die sich mit Datenbrillen wie Oculus erschließt oder mittels Gedanken gesteuert wird. Ähnlich dem, was Linden Lab schon vor fast zwanzig Jahren mit „Second Life“ präsentierte, nur eben mit den heutigen technischen Möglichkeiten.