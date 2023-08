Facebook: Meta will Nutzer-Zustimmung für gezielte Werbung in der EU einholen

Meta will die Nutzer seiner Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram in der Europäischen Union (EU) künftig gesondert um Zustimmung für personalisierte Werbung bitten. Das solle die Vorgaben der irischen Datenschutzbehörde, die in der EU für Meta zuständig ist, erfüllen, teilte der Social-Media-Riese am Dienstag mit.