Facebook Metaverse Schöne neue virtuelle 3D-Welt – oder Second Life 2.0?

Genau das will auch Zuckerberg erreichen: Statt der Möglichkeit, Beiträge in einem zweidimensionalen sozialen Netzwerk anzuklicken und zu veröffentlichen, will Facebook eine virtuelle Welt schaffen, in der Nutzer einkaufen, kommunizieren und gemeinsam Dinge erleben können. „Man kann sich Metaverse als eine Art verkörpertes Internet vorstellen – statt bloß Inhalte zu betrachten, befindet man sich wirklich in ihm“, so Zuckerberg in einem Interview mit dem Tech-Blog „The Verge“.