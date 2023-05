Fehlstart beim 49-Euro-Ticket Serverausfälle sind eine Blamage für die Bahn – und für Amazon und Microsoft

Bleiben wir fair! Es hat doch kein Mensch ahnen können, dass das 49-Euro-Ticket am 1. Mai startet. Schon gar nicht, dass Zigtausende Menschen es dann auch noch kaufen wollen. Da mussten die Server der Deutschen Bahn unter dem völlig überraschenden Ansturm der Buchungswilligen doch in die Knie gehen. Nein, das konnte wirklich keiner … Stopp!



Ironie beiseite. Nichts davon kam überraschend. Es ist, im Gegenteil, ein Trauerspiel, dass die Server der Bahn zum Start am Montag derart überlastet waren, dass viele Kunden über Stunden mit dem Hinweis „Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“ vertröstet wurden. Der Run der Kaufinteressenten auf das neue Deutschlandticket war so groß, dass auch der Kauf regulärer Tickets stundenlang weder übers Netz noch über die Bahn-App zuverlässig möglich war.