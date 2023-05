Fehlstart beim 49-Euro-Ticket So wird das nichts mit der neuen Mobilität!

40 Prozent der Bundesbürger! Das wären immerhin rund 26 Millionen potenzielle Kunden. Spätestens als der Nahverkehrsverband VDV in der vergangenen Woche meldete, dass von all den Interessenten bis Ende April erst rund eine Dreiviertelmillion Menschen ein Abo für den neuen Pauschaltarif abgeschlossen hatten, hätte den Verantwortlichen der Bahn dämmern müssen, dass am 1. Mai ein Ansturm auf die Online-Shops droht. Selbst, wenn am Ende nur ein Bruchteil der potenziellen Käufer wirklich bucht.



Dass es nun trotzdem derart stockte, ist aber nicht nur eine Blamage für die Bahn. Fast noch peinlicher ist es für deren IT-Partner Microsoft und Amazon, die für die nötigen Kapazitäten hätten sorgen müssen.