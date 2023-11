Finanzinvestor: Permira trennt sich von Teamviewer-Aktienpaket

Der Finanzinvestor Permira will sich über Nacht von gut einem Drittel seines verbliebenen Pakets von Teamviewer-Aktien trennen. Permira bietet über die Deutsche Bank 13 Millionen Aktien des schwäbischen Softwareunternehmens an, wie die begleitende Investmentbank am Montagabend mitteilte. Zum Xetra-Schlusskurs vom Montag von 14,96 Euro hat das Paket einen Börsenwert von 194 Millionen Euro. Normalerweise werden solche Platzierungen aber mit einem Kursabschlag bei großen Investoren untergebracht.