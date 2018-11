Flugstunden für Drohnenpiloten Sicheres Fliegen will gelernt sein

„Auch europaweit kocht jedes Land sein eigenes Süppchen. Wir erwarten, dass die Europäische Agentur für Flugsicherheit demnächst eine einheitliche europäische Lösung auf den Weg bringt. Das würde dem Fortschritt der Technologie helfen.“ Tatsächlich stecken Drohnen in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen. Anders ist das vor allem bei der Überwachung und Inspektion von Industrieanlagen. Das ist das Hauptgeschäftsfeld von Spectair. Mit ihren eigenen Kameradrohnen untersuchen sie für Kunden Schornsteine, Tanks oder riesige Werften in oft tagelanger Arbeit nach Mängeln, die beseitigt werden müssen.