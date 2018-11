Flugstunden für Drohnenpiloten Sicheres Fliegen will gelernt sein

Andreas versucht etwas zu retten, das nicht mehr zu retten ist. Er landet die Drohne ziemlich unsanft – eine Notlandung quasi. Aber: Allen Beteiligten geht es gut, inklusive Drohne. Denn die ist mit Schaumstoff gepolstert und zum Glück nur ein Übungsgerät des Drohnen-Dienstleisters Spectair. In einer in die Jahre gekommenen Lagerhalle an der Stadtgrenze von Düsseldorf veranstaltet Spectair Flugstunden für Drohnenpiloten. Sie lernen grundlegende Manöver, fliegen Parcours ab und versuchen kontrolliert in bunten Kreisen und Rechtecken auf dem Hallenboden zu landen. Mit den vielen Formen und Farben erinnert der Boden der Flughalle an eine Schulturnhalle.